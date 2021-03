Mourinho vers la sortie ?

L'élimination de Tottenham en huitièmes de finale de la Ligue Europa a généré des remous en Angleterre, avec plusieurs critiques de José Mourinho et de l'équipe.

L'hécatombe face au Dynamo Zagreb, qui a dicté un 3-0 en Croatie, a conduit à remettre en question l'attitude des joueurs de Tottenham et la force de l'entraîneur portugais dans le vestiaire des Spurs. L'entraîneur a été critiquer par la faible intensité des joueurs, mais Hugo Lloris, vendredi, a également accusé ses collègues de par leur engagement: "C'était une honte et tout le monde dans le vestiaire se sent responsable. C'est une chose de le dire devant les caméras que vous êtes ambitieux, une autre est de montrer tous les jours à l'entraînement, pendant les matches. Dans le passé, nous avons passé de très bons moments car nous pouvions nous faire confiance, actuellement ... je ne sais pas", a-t-il déclaré à 'BT Sport'.

La "honte" a généré un football mâché de Tottenham et le manque de résultats, remettant en question la continuité de Mourinho dans le club. Le "Daily Mail" est le premier à avancer que Mourinho ne reste à Londres que s'il tamponne son passeport pour la Ligue des champions, qu'il n'a pas atteint en 2019/20. Comme gagner la Ligue Europa n'est plus possible, Tottenham, huitième, doit rattraper six points derrière Chelsea, qui est quatrième, et surpasser toujours Everton, Liverpool et West Ham. L'intention de Daniel Levy, président, est d'éviter une rupture du contrat du Portugais qui est conduit jusqu'en 2023.

Malgré tout, les noms sont déjà indiqués pour la succession : Julian Nagelsmann, du RB Leipzig, et Brendan Rodgers, troisième en Premier et en route pour la Ligue des champions avec Leicester.