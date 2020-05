Mourinho veut s'offrir un joueur sans dépenser un centime

Le prochain mercato va certainement surprendre plus d'un. Les grands clubs pourront non seulement signer des joueurs de haut niveau, mais devront également miser sur des remplaçants.

C'est pourquoi Tottenham fait appel à l'imagination pour faire avancer les transferts possibles. Selon le 'Daily Express', le club londonien a dans sa short-list l'ailier de Bournemouth Ryan Fraser, 26 ans.

Le footballeur, qui a joué régulièrement en Premier League pendant plusieurs années, veut une nouvelle aventure et aurait ainsi rejeté toutes offres de prolongation.

Il pourrait donc rejoindre les Spurs gratuitement. Si cette campagne s'est avérée décevante, avec un but et quatre passes, Fraser a été la révélation l'année dernière, marquant huit buts et distribuant 15 passes à ses coéquipiers.

D'autres équipes telles que Liverpool, West Ham et Arsenal suivent également le mouvement.