Mourinho veut un ancien joueur du Bayern

Après une saison difficile et remplie de blessures, Tottenham va avoir besoin de faire des renforts pour préparer la saison 2020-2021 et pour satisfaire José Mourinho.

L'entraîneur portugais a vécu des débuts en dents de scie sur le banc des Spurs et veut des renforts à plusieurs postes à l'approche du marché estival des transferts.

Et selon les dernières informations du 'Telegraph', Mourinho s'intéresserait au profil du milieu de terrain danois de Southampton, Pierre-Emile Hojbjerg.

L'ancienne pépite du Bayern Munich a quitté la Bundesliga en 2016 et évolue sous les couleurs de Southampton en Premier League depuis. Et ses performances auraient intéressé le Special One.

Reste à savoir si Southampton sera d'accord pour laisser partir le joueur et à quel prix la direction des Saints sera prête à le vendre.