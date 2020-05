"Il fallait que je quitte le PSG"

Jeune joueur prometteur, Moussa Diaby a préféré s'exiler, comme de nombreux joueurs formés au PSG, afin d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le jeune parisien est en passe de réussir son pari, lui qui a choisi de rejoindre le Bayer Leverkusen l'été dernier. Dans une interview accordée à 'Téléfoot', Moussa Diaby est revenu sur son choix, totalement assumé, de quitter le PSG pour le bien de sa carrière.

"Je suis arrivé dans un bon club avec des joueurs étrangers, essayant de les adapter au mieux. Au niveau du club, plusieurs d'entre eux parle français, ça m'a aidé aussi. Ce qui change entre le PSG et Leverkusen ? C'est deux clubs différents, il y en a un qui fait partie du top 5 au monde. Même si Leverkusen c'est un grand club. J'ai eu la chance d'avoir un grand coach ici, tout comme au PSG, on sait que Thomas Tuchel est un grand entraîneur", a indiqué Moussa Diaby.

"Au Bayer Leverkusen, je savais que j’allais avoir plus de temps de jeu qu’au PSG. Il fallait que je quitte Paris. Le PSG c’est mon club formateur, je lui en suis très reconnaissant. Mais il fallait que je quitte Paris. Il faut être patient, il y a d’autres joueurs qui l’ont fait. Je n’étais pas dans cette optique de trop attendre pour avoir du temps de jeu. Je pense que j’ai fait le bon choix en partant du PSG", a expliqué l'ailier du Bayer Leverkusen.

"Une bonne chose d'aller voir ailleurs"

Néanmoins, Moussa Diaby ne pense pas qu'il aurait échoué sur le long terme au PSG : "Non dans ma tête, je ne me suis jamais dit que je n'allais jamais réussir à m'imposer à Paris. J’étais dans l’optique de me dire de partir pour revenir un jour, mais dans un autre statut. Oui, je pense c’est dans la tête de tous les Titis parisiens. C'est une bonne chose pour nous d'aller voir ailleurs, et pourquoi pas revenir un jour dans le club qui nous a formé. Kouassi, Aouchiche sont dans la même situation, mais je ne vais pas leur dire quoi faire. Ils verront cela avec les dirigeants et avec leur famille".

Auteur d'une saison prometteuse, Moussa Diaby reste exigeant avec lui-même : "Ma saison n’a pas été très très forte parce que j’ai eu un début de saison compliqué, je n’avais pas du tout de temps de jeu. J’ai du faire des efforts. Là, ça se passe bien, j’espère aider le club. C'est pas rien de jouer dans cette équipe. On attend tous de jouer des grands matches. J’ai été patient, j’ai toujours travaillé et aujourd’hui ça fonctionne bien pour moi. On est en course pour le championnat, pour la Ligue des champions. C'est un championnat très serré, nos ambitions c'est de finir dans les trois premiers pour jouer la Ligue des champions la saison prochaine".

Moussa Diaby est monté en puissance au fil des semaines avec son nouveau club et affiche désormais un visage séduisant, au point d'en faire un titulaire assez régulier. Ambitieux, Moussa Diaby a avoué qu'il a dans un coin de sa tête l'équipe de France espoirs pour un futur relativement proche : "Jouer en équipe de France, en Espoir. Je pense toujours à l’équipe de France A. C’est dans la tête de tous les jeunes Français et pourquoi pas aller chercher un plus grand club comme le PSG".