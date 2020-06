MSG, connexion limitÃ©e

Arrivé cet été à Barcelone, Antoine Griezmann a fait beaucoup de bruit. Néanmoins, son adaptation au système et au style de jeu du FC Barcelone est difficile, et la connexion entre Messi, Suárez et le Français est de plus en plus compliquée.

Les statistiques de la dernière rencontre le prouvent de nouveau. Selon les données de ProFootballDB, le Français ne parvient pas à trouver, et surtout à être trouvé par ses coéquipiers sur le terrain.

Contre l'Athletic Bilbao, le Français n'a reçu que quatre passes de Leo Messi sur toute la rencontre contre les Basques. Et c'est plus que Suárez, qui ne lui a passé qu'un ballon pendant 65 minutes.

L'une des actions les plus polémiques de la rencontre est notamment le une-deux que cherchait Griezmann avec Suárez en première mi-temps. Malgré l'appel de Griezmann à l'entrée de la surface, l'Uruguayen a préféré tirer.

En raison des nombreux pépins physiques de Messi comme de Suárez cette saison, les trois attaquants n'ont pu jouer que 22 rencontres ensemble, et ont marqué 34 buts ensemble sur le terrain.

À huit journées de la fin, les chiffres sont très clairs. Malgré sa persistance, le Français n'est toujours pas à l'aise dans son nouveau rôle et ne parvient toujours pas à connecter avec ses coéquipiers sur le terrain. Ses coéquipiers, eux, n'ont pas non plus l'air de savoir comment le trouver.

Une situation qui fragilise un peu plus sa place dans le onze blaugrana, alors qu'Ansu Fati a complètement changé la dynamique de la fin du match contre l'Athletic en entrant en jeu à la place du champion du monde.