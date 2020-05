MU veut enrôler un joyau portugais

En examinant l'équipe pour la saison prochaine et en étudiant l'avenir de Manchester United, les recruteurs ont trouvé un nouveau joueur qui a un avenir prometteur au Portugal.

Nuno Mendes appartient au Sporting de Portugal et joue avec les U19 et les U23, avec cette dernière, il a déjà inscrit 1 but et fourni une passe décisive en 17 rencontres.

Selon le journal 'Record', le jeune footballeur est dans le radar de l'équipe de Stamford Bridge, qui veut devancer les autres clubs.

Le principal obstacle, cependant, est les 45 millions d'euros de sa clause... S'offrir ce joyau ce n'est pas donné.