Muamba, victime d'un arrêt cardiaque en plein match, retrouve son sauveur

Fabrice Muamba n'aime pas trop se souvenir de cet épisode de mars 2012. Et c'est normal. L'ancien joueur des Bolton Wanderers, qui évoluent aujourd'hui en quatrième division anglaise, a failli mourir lors d'un match contre Tottenham en raison d'un arrêt cardiaque.

En effet, il était "mort pendant 78 minutes", comme le rappelle le médecin qui a contribué à lui sauver la vie. Tous deux se sont retrouvés neuf ans plus tard grâce à un reportage de 'SportBible'.

Jonathan Tobin est le médecin qui est intervenu lors de ce quart de finale de la FA Cup. Dans un White Hart Lane de 30 000 spectateurs, tout s'est arrêté après 41 minutes lorsque Muamba s'est effondré au sol. Le match a été reporté.

"Au bout de 40 minutes environ, ma vision a commencé à devenir très floue. Quand je regardais quelqu'un, je le voyais double", a déclaré le jeune homme de 23 ans, à l'époque. L'équipe d'ambulanciers a essayé de le ranimer, mais même avec le défibrillateur, ils n'ont pas réussi à faire revenir Muamba. Il a été emmené à l'hôpital, où peu de gens s'attendaient à ce qu'il s'en sorte.

Neuf ans plus tard, les médias ont interviewé le médecin et ancien footballeur. "Docteur, pensiez-vous que je me réveillerais quand j'étais à l'hôpital ?", a demandé l'ancien joueur avec émotion. Et le médecin de répondre sans hésiter : "Non, je ne pensais pas que vous vous réveilleriez à nouveau, mon ami. Personne ne le pensait."

"Personne ne s'attendait à ce que vous sortiez de ce bâtiment. Tout le monde pensait que vous alliez avoir une sorte de dommage cérébral ou être handicapé à vie si vous sortiez. Si vous demandez à un cardiologue, personne ne fait un arrêt de 78 minutes et ne se rétablit. Personne", a-t-il raconté.

"Vraiment ?" s'étonne Muamba. "Personne ne pensait que vous alliez vous réveiller. Vous avez été mort pendant 78 minutes. Je veux dire, mon Dieu. Tu es un cas unique dans la vie."