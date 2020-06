Muller Ã©gale le record de De Bruyne

Thomas Muller a participé ce samedi au large succès du Bayern sur le terrain de Leverkusen. Il n’a pas marqué, mais a délivré une passe décisive. Et cette passe est hautement symbolique puisque c’est 20e de la saison et aucun joueur n’avait fait mieux dans l’histoire de ce championnat.

Il n’y a que le Belge Kevin De Bruyne qui avait atteint ce chiffre par le passé. C’était lors de la saison 2014/15. Le Belge défendait alors les couleurs de Wolfsburg. Une marque qui a longtemps semblé inatteignable.

Muller a encore eu le temps de faire mieux, puisqu’il a encore cinq rencontres à jouer cette saison en Bundesliga. Une offrande de plus et il entrera définitivement dans l’histoire.

En plus de ses 20 passes, Muller s’est aussi rendu auteur cette saison de sept réalisations. Si on cumule lestes décisives, c’est de loin sa saison la plus prolifique. Sa précédente meilleure marque remontait à 2016 (20 buts et 5 passes décisives).