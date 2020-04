MÃ¼ller place Lewandowski parmi les meilleurs attaquants du Bayern

Thomas Müller, qu'a récemment prolongé avec le Bayern Munich, a accordé un entretien à 'Sport Bild', dans lequel il a donné son opinion concernant le statut du Polonais, Robert Lewandowski, au club bavarois.

"Je ne peux pas encore placer Lewy parmi les légendes, car pour moi c'est un coéquipier. Cependant, en ce qui concerne les meilleurs attaquants de l'histoire du Bayern, Lewy est juste derrière Gerd Müller (565 buts en 605 matches avec le Bayern entre 1964 et 1979) en matière d'objectifs et d'efficacité. Même avant Karl-Heinz Rummenigge, qui est pour moi une légende du FC Bayern en plus d'avoir gagné deux fois la Ligue des champions et qui a été footballeur européen de l'année et champion d'Europe. Cela parle de lui-même. Au final, les titres comptent pour un statut de légende", a-t-il confié.

Lewy empile les buts cette saison, il est impressionnant, il fait partie des meilleurs buteurs d'Europe actuellement, avec 33 buts. Au total, il a inscrit 230 buts et 52 passes décisives en 275 matches avec le club bavarois