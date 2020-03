Multitude de blessures pour la reprise ?

Comme partout dans le monde, le coronavirus est le sujet principal à la télévision et tout le monde s'inquiète pour sa santé et celle de ses proches. Dans le monde du football, tout le monde patiente mais espère voir le football reprendre dans quelques semaines.

Et en Angleterre, certains médecins ont évoqué leurs inquiétudes concernant la reprise du football. Car une reprise suposerait notamment une multiplication des matches lors des prochains mois, alors que certaines équipes enchaîneraient plusieurs matches par semaine.

En Angleterre, par exemple, il faut encore jouer la Coupe d'Angleterre, la Premier League et l'Europa League et la Ligue des champions pour certains. Pour les survivants de ces compétitions, les calendriers pourraient être plus que chargés.

Si l'idée est de pouvoir reprendre le football le 1er mai, d'autres opinions évoquent une reprise uniquement en juin. Et face à cette possibilité, tous les matches restants devraient d'être joués sur une période d'un mois uniquement. De quoi provoquer des blessures ?

Face à un tel scénario, la surcharge musculaire pourrait coûter cher à certains joueurs. Certains spécialistes craignent des lésions musculaires, notamment pour des joueurs qui souffraient déjà de lésions avant l'interruption du championnat, et qui pourraient rechuter dès leurs retours en juin ou en mai.