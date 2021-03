Munir a été convoqué avec l'équipe nationale marocaine

Les trois marocains du FC Séville ont été convoqués dans le groupe des 'Lions de l'Atlas' pour disputer les matchs de la trêve internationale de mars.

C'est une première pour Munir, lui qui avait disputé 13 minutes avec la 'Roja' en 2014.

Techniquement, le Sévillan avait déjà été appelé à l'occasion de la trêve internationale d'octobre mais en l'absence d'autorisation explicite de la part de la FIFA, le Maroc avait préféré ne pas l'aligner contre la République Centrafricaine et le joueur avait dû rentrer à Séville, mais cette fois-ci, les formalités administratives sont réglées et il pourra jouer.

Le 'Sevillista' a été appelé par son sélectionneur, Vahid Halildozic, et jouera aux côtés de ses deux compères de club et compatriotes, En-Nesyri et Bono.

Le Maroc affrontera la Mauritanie à l'extérieur et le Burundi à domicile et n'aura besoin que d'un petit point pour obtenir son ticket pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.