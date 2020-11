Munir a préféré gagner l'Europa League avec Séville que la LDC avec Barcelone

Pour les médias du club, Munir El Haddadi est revenu sur son parcours, du FC Barcelone au FC Séville.

"Lors du match contre Manchester United, je suis entré parce qu'Ocampos n'en pouvait plus, et je savais que je devais tout faire pour aider l'équipe."

"La sensation d'arriver à une finale et de la gagner est incroyable, c'est difficile de trouver les mots. Il faut profiter de ces moments. Nous savons que ous devons encore progresser et nous battre, maic c'est agréagle de savoir que l'on a bien fait les choses."

Et si ce trophée est spécial pour lui: "Il l'est pour moi. C'est celui que j'attendais le plus parce que j'en ai été le protagoniste, alors qu'à Barcelone ce n'était pas le cas."

"Je me sens très heureux à Séville. J'ai été bien traité depuis que je suis arrivé. J'ai l'impression d'être ici depuis que je suis enfant."