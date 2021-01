Munir El-Haddadi peut enfin jouer avec le Maroc

Munir El-Haddadi, du Séville FC, a reçu une bonne nouvelle. La FIFA a acté son changement de nationalité sportive, ce jeudi. Ce qui veut dire qu'il pourra enfin porter le maillot des Lions d'Atlas.

Ce 28 janvier, la FIFA a publié une circulaire expliquant les conditions d'éligibilité en Équipe nationale. L'attaquant de 25 ans remplit les principaux critères pour jouer avec son pays d'origine : il n'a porté le maillot de la Roja qu'une seule fois et avant ses 21 ans, de plus, ça remonte à plus de trois ans (en 2014).

Munir pourrait alors faire ses grands débuts avec le Maroc en mars prochain lors des qualifications pour la CAN 2021.