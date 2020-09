Munir positif au Coronavirus

Le club du FC Séville prépare le retour à l'entraînement, pour cela et comme tous les autres club de Liga, les joueurs andalous se sont soumis aux tests PCR.

Les résultats ont révélé la présence d'un cas positif, Munir El Haddadi, le joueur serait déjà isolé à son domicile, lieu où il a effectué le test.

Le joueur qui ne présente aucun symptôme restera en quarantaine jusqu'à ce qu'il soit testé négatif.

"Le FC Séville a immédiatement informé toutes les autorités sportives et sanitaires compétentes de la nouvelle et a isolé le footballeur. Dimanche, comme prévu, l'équipe et le personnel technique seront soumis à de nouveaux tests PCR pour la reprise", a expliqué le club.

La reprise des entraînements est prévue ce lundi par le club andalou.