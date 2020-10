Munir sélectionné avec le Maroc pour affronter le Sénégal et la RDC

Le cas de Munir El Haddadi fait souvent parler dans le monde du football, lui qui n'avait pas la possibilité de jouer avec le Maroc après avoir été sélectionné une fois avec l'Espagne en 2014.

Âgé de 19 ans à l'époque, le joueur de Séville, avait disputé un total de 13 minutes contre la Macédoine du Nord lors d'un match de qualification pour l'Euro 2016.

Depuis, il n'a plus rejoué avec l'Espagne et aurait bien voulu rejoindre la sélection marocaine, lui qui dispose de la double nationalité grâce à ses parents.

Une chose qu'il va pouvoir faire aujourd'hui grâce aux derniers changements des règles de la FIFA sur la nationalité sportive, qui autorisent le changement de nationalité sportive des joueurs de moins de 3 sélections avec un pays, et tout cela avant leurs 21 ans.

Ainsi, Munir a été sélectionné pour la première fois avec le Maroc ce jeudi, et le joueur a accepté. Il pourra donc jouer contre le Sénégal et la République démocratique du Congo, les 9 et 13 octobre.