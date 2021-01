Mesut Özil est bien arrivé en Turquie

Mesut Özil devrait bien quitter Arsenal cette saison pour rejoindre le Fenerbahçe. Après un an sans le moindre match joué, Özil trouve enfin un club et pas n'importe lequel.

En effet, le Fenerbahçe représente le club de coeur de l'allemand d'origine turque. Et ce dernier s'envole pour la Turquie pour finaliser son transfert : "Je suis très excité et heureux. Je suis fan de Fenerbahce. Et en tant que fan de Fenerbahce, dieu m'a permis de porter ce maillot. Je ferai de mon mieux. Ce soir, je viendrai à Istanbul avec ma famille. L'heure du vol n'est pas encore claire. Mais je serai là ce soir." a-t-il publié sur Twitter.

Le club de Fenerbahçe lui-même confirme la nouvelle sur les réseaux sociaux : "Notre club amène Mesut Özil à Istanbul pour poursuivre les processus de transfert."