Nabil Fekir devrait rester au Betis la saison prochaine

Fekir ne veut pas partir. D'après 'Marca', le Français ne quitterait l'Andalousie qu'en cas d'offre majeure en provenance du Real ou du Barça.

L'autre éventualité qui verrait l'ancien lyonnais quitter les Verdiblancos est d'ordre financier. Il faudrait que le Betis se retrouve dans une situation pécuniaire désastreuse et soit forcé de vendre.

'Marca' indique que jusqu'à présent, aucun de ces deux cas ne s'est produit. De grands clubs tels que l'AC Milan, Arsenal et le futur nouveau riche Newcastle United surveillent tous Fekir, qui a marqué sept buts et fourni six passes décisives en 22 matchs lors de sa première campagne avec le Betis.

Cependant, le joueur de 26 ans n'est pas disposé à quitter l'Estadio Benito Villamarin à moins qu'une équipe ambitieuse avec un projet ambitieux ne vienne à sa rencontre.

Fekir est le joueur le plus précieux de l'équipe du Betis, dont la clause de libération est de 100 millions d'euros.