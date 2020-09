Nabil Fekir, la nouvelle priorité du Zenith Saint-Pétersbourg

Le Zénith s’était d’abord renseigné sur le danois Christian Eriksen, avant de juger cette piste trop cher. L’Inter, qui a déboursé 27 millions d’euros l’hiver dernier pour le faire venir en provenance de Tottenham, réclamerait aujourd’hui plus du double. Le 'Corriere dello Sport' annonce que son prix aurait été fixé à 50 millions d’euros.

De ce fait, Nabil Fekir, qui coûterait moins cher, intéresse le club russe.Passé de l’OL au Betis Séville pour 19,75 millions d’euros, plus 10 millions d’euros de bonus et 20% pour les lyonnais sur une éventuelle plus-value à la revente, l'international français voit sa côte estimée à 32 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Selon 'AS', le Betis ne négociera pas à moins de 30 millions d’euros. Reste à connaître la position du joueur. Pour une première saison en Espagne, Fekir a été auteur de 7 buts et 7 passes décisives en 33 matchs disputés toutes compétitions confondues. Des statistiques très intéressantes, ce qui pourrait justifier l'intérêt du Zenith.