Nabil Fekir, le grand provocateur du Betis

Après un début de saison compliqué, le Real Betis de Manuel Pellegrini est de retour en forme et se bat pour retourner en Europe la saison prochaine.

L'entraîneur chilien a su motiver ses joueurs, et parmi les éléments de son Betis cette saison se trouve l'international français Nabil Fekir.

Car s'il n'a inscrit que deux buts cette saison, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais sait se montrer indispensable au sein de son équipe, et ce malgré les nombreux pépins physiques.

Excellent avec la balle au pied, Nabil Fekir sait comment faire craquer les défenses espagnoles. Cette saison, l'ancien Lyonnais a provoqué un nombre considérable de penaltys.

Sur la dernière saison et demie, depuis son arrivée en Espagne, Nabil Fekir est le joueur qui a provoqué le plus de penaltys des cinq grands championnats européens (7). Il devance des joueurs comme Marcus Rashford et Ciro Immobile (6).