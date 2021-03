Nacho : "Nous sommes très bien en cette fin de saison"

Nacho Fernández, l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid sur le stade du Celta Vigo, s'est adressé aux médias à l'issue du match. "Le Real Madrid a une fois de plus montré sa solidité défensive", a-t-til déclaré.

Les "Merengue" en sont à leur dixième match consécutif sans défaite et le défenseur a tenu à saluer la dynamique de l'équipe : "Nous sommes très bien en cette fin de la saison. Nous abordons la phase décisive avec un maximum de confiance. La chose la plus importante est d'aborder la trêve internationale avec une nouvelle victoire en poche".

"Ce n'est jamais facile de battre le Celta chez eux. Nous avons fait un très bon match. Ils nous ont surpris sur leur but, mais nous avons été très bons en défense", a-t-il ajouté l'arrière du Real.

Interrogé à propos de la situation de son équipe en comparaison avec les autres saisons, Nacho a déclaré : "Chaque Liga est différente et rééditer de telles performances est très compliqué. Comme on dit, on prend les matchs les uns après les autres, on y va petit à petit".