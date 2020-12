Nacho veut que Ramos prolonge

Nacho, joueur du Real Madrid, est apparu en conférence de presse d'avant-match de Ligue des champions face au Shakhtar Donetsk. Outre le fait de préciser que l'équipe doit s'améliorer pour remporter des titres, il a évoqué la situation de son coéquipier Sergio Ramos.

Le défenseur central espagnol a critiqué le niveau de jeu proposé par son équipe en ce début de saison, caractérisé par l'irrégularité, et a déclaré qu'ils allaient essayer de s'améliorer sur le plan défensif pour obtenir de meilleurs résultats.

Sur le départ éventuel de Ramos s'il ne prolonge pas avec le Real, ce qui pourrait faire de lui un titulaire, Nacho a déclaré : "Je me suis toujours senti très important dans cette équipe. Peut-être que je ne joue pas tous les matches comme Sergio, mais avec tous les entraîneurs, maintenant aussi avec Zidane, je suis considéré comme très important".

"Maintenant, je joue à ma place grâce à l'absence de Sergio et je pense que je peux aider davantage l'équipe à ce poste. En tant que coéquipier, ami et fan du Real, j'espère qu'il prolongera, car c'est un élément très important. Je ne sais pas ce qui va se passer, je suis prêt pour ce qui arrive et je vais me battre pour ma place", a ajouté Nacho