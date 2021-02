Nagelsmann a refusé le Real Madrid

Avant son arrivée au RB Leipzig, toujours en tant qu'entraîneur d'Hoffenheim, Julian Nagelsmann aurait pu rejoindre le Santiago Bernabéu, mais l'entraîneur a dit non. Ce n'était pas le bon moment.

L'entraîneur allemand a été interrogé à ce sujet à l'approche du match aller des 8es de finale contre Liverpool : "Il est important d'avoir un plan pour sa carrière, d'avancer pas à pas."

"C'est vrai que j'ai reçu un appel du Real Madrid, et je n'étais pas le seul. Ils voulaient me parler et apprendre à me connaître, ainsi que ma philosophie de travail. J'ai pris la bonne décision, et cela n'a pas été facile. C'est l'une des meilleures équipes au monde, a-t-il ajouté.

Nagelsmann a également expliqué les raisons de son refus : "Je n'ai réussi à gagner qu'un seul match en compétition européenne avec Hoffenheim, donc aller au Real Madrid après cela n'aurait pas été la bonne décision. Aller à Leipzig a été la meilleure chose pour ma carrière."