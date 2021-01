Nagelsmann réagit à la rumeur Upamecano

L'entraineur du RB Leipzig, Julian Nagelsmann, a réagi à l'intérêt manifesté publiquement par le Bayern Munich envers son défenseur Dayot Upamecano.

Nagelsmann a admis en début de saison qu'il ne savait pas si Upamecano resterait au-delà de la fin de la campagne, mais l'intention potentiellement troublante manifestée par Rummenigge ne l'a pas vraiment déstabilisé.

"C'est intelligent si vous voulez causer des problèmes", a admis Nagelsmann. "Mais personne ne s'inquiète chez nous pour l'instant".

Upamecano a signé un nouveau contrat avec le RBL jusqu'en 2023 il y a moins d'un an, mais il a déclaré à l'époque qu'il parlait toujours avec d'autres clubs.

"Nous savons à quoi ressemble la situation contractuelle avec Upa", a ajouté Nagelsmann. "Et nous savons que nous aimons l'avoir avec nous, mais nous savons aussi comment sont les mécanismes dans le football."

Upamecano n’était pas à son meilleur lors du dernier match de Leipzig face à l'Union Berlin (1-0). Son coach n'est cependant pas inquiet à son sujet : "C'est une très bonne personne qui prend les choses en main et qui veut s'améliorer et qui a le cœur au bon endroit. Il sera également plus performant et plus concentré que contre Union."

Upamecano n'a eu que 22 ans en octobre, mais il n'est plus qu'à deux matchs de faire sa 100e apparition en Bundesliga avec Leipzig. Depuis qu'il a rejoint Red Bull Salzburg en 2017, il est devenu l'un des jeunes défenseurs les plus prometteurs du monde et a été récompensé pour ses performances avec sa première sélection en équipe de France en septembre dernier.