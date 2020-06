Nani rÃ©vÃ¨le oÃ¹ Ronaldo veut terminer sa carriÃ¨re

Cristiano Ronaldo n'est plus très jeune, le joueur âgé de 35 ans, pourrait raccrocher ses crampons dans quelques années. Il a été sans doute l'un des noms les plus importants de l'histoire du football.

Mais voilà, tout dans la vie à une fin, et sa carrière aussi, malheureusement, un jour arrivera où on me verra plus Cristiano refouler une pelouse, et faire sa fameuse célébration "siuu", et ce moment, pourrait être proche, en raison de son âge...

Nani, son compatriote, a dévoilé où le joueur de la Juventus voudrait raccrocher ses crampons. Et surprise, ce n'est pas en Espagne, ni même au Portugal, dans son club formateur, le Sporting CP.

"Il y a quelques années, il m’a confié qu’il finirait probablement sa carrière aux États-Unis.", a-t-il confié dans un entretien pour l'UEFA.