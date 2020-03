Nani révèle son conseil à Bruno Fernandes : "Ne choisis pas Manchester City"

L'ancien ailier de Manchester United et star d'Orlando City, Nani, a révélé qu'il avait éloigné Bruno Fernandes de Manchester City avant que le milieu de terrain portugais n'achève son départ en janvier en Premier League.

Bruno Fernandes a été la grande recrue de Manchester United cet hiver alors que le milieu de terrain vedette déménageait du Sporting à Old Trafford. Manchester United a payé 55 millions d'euros pour signer le talentueux Portugais, qui a déjà montré des signes positifs pour justifier son prix lors de ses premières semaines à Old Trafford.

Bruno Fernandes a marqué quatre buts et délivré deux passes décisives lors de ses six premiers matches avec Manchester, la légende des Red Devils, Paul Scholes, affirmant que Bruno Fernandes rend l'équipe "regardable" grâce à sa capacité à attaquer.

Le quadruple vainqueur de la Premier League, Nani, a vu cette capacité de près lors de son passage au Sporting, où il a joué aux côtés de Bruno Fernandes pendant une demi-saison.

"Il va rendre fou les supporters"

Le vainqueur de l'Euro 2016 a déclaré qu'il savait immédiatement que Bruno Fernandes était un joueur qui pourrait aider Manchester United, même s'il avait besoin d'un petit coup de pouce pour y arriver. "À ce moment où je jouais avec lui, j'ai vu tellement de qualité et tellement de potentiel chez ce joueur", a déclaré Nani à Goal. "Un jour, dans une conversation avec lui, je l'ai simplement motivé à s'entraîner un peu plus dur parce que c'était la seule chose dont il avait besoin à ce moment-là pour qu'il puisse jouer au plus haut niveau en Premier League ou en Espagne ou dans une ligue différente".

"Mon conseil, à ce moment-là, je lui ai dit que le meilleur choix pour lui était d'aller en Angleterre parce que son style de jeu est celui qu'ils apprécient beaucoup et il marquera de beaux buts comme il aimait le faire avec le tir à longue distance et il rendra les fans fous", a ajouté l'ancien ailier des Red Devils. L'ancien défenseur de Manchester United, Rio Ferdinand, a déclaré que Nani et Cristiano Ronaldo lui avaient donné des compliments élogieux de Bruno Fernandes avant que le milieu de terrain ne signe avec le club.

Les Red Devils n'étaient pas le seul club lié au talentueux milieu de terrain, car Manchester City était également intéressé par le joueur de 25 ans. Nani dit qu'il est reconnaissant que c'est son ancien club qui ait conclu l'affaire, donnant à Fernandes une chance d'être la prochaine star portugaise à jouer à Old Trafford.

Avant le derby de Manchester de ce week-end, Nani a déclaré: "Dès que j'ai vu les nouvelles, les possibilités, je lui ai dit : 'Ne choisis pas Manchester City, ne choisis aucune autre équipe. Tu dois choisir Manchester United !' Après quelques mois, il a déménagé à Manchester United et j'étais tellement, tellement heureux parce que ces conseils et son choix étaient assortis. C'était magnifique parce que le moment où je l'ai vu jouer là-bas, être le meilleur joueur, marquer des buts... C'est bien quand ça fonctionne comme ça."