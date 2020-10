Corchia : "Fantastique de revenir en Ligue 1"

L'international français Sébastien Corchia déclare que c'est "fantastique" de retrouver la Ligue 1 avec Nantes et promet qu'il y a encore beaucoup à faire après des débuts prometteurs.

L'arrière droit a participé au derby contre Brest (3-1) le week-end dernier et a fait preuve d'une grande efficacité, les hommes de Christian Gourcuff remportant leur première victoire depuis leur victoire sur Nîmes le 30 août dernier.

A 29 ans, le défenseur est persuadé que sa forme va rapidement s'améliorer, car sa campagne 2019-20 s'est terminée par une opération du genou et une crise de coronavirus, qui l'ont empêché de quitter son domicile pour un traitement ou un entraînement.

"J'ai été heureux de faire mes débuts en jaune avec 90 minutes et une victoire à La Beaujoire. C'était un début parfait", a-t-il déclaré à Goal.

"Personnellement, je crois que j'ai fait un bon premier match, mais bien sûr, ça va s'améliorer. Je suis en bonne forme physique parce que je m'entraîne avec Séville depuis juillet et mon appétit pour le football est énorme, mais j'ai aussi besoin d'un peu plus de forme pour le match. Pour moi, tout est question d'ambition et de travail acharné - et de la sensation de bonheur que procure le football.

"C'est absolument fantastique d'être de retour en Ligue 1. J'aurais pu aller dans d'autres clubs, d'autres championnats, et j'ai entendu parler de l'intérêt de l'Allemagne, de l'Italie, et des meilleurs clubs de Grèce et de Turquie, mais quand mon agent m'a parlé de l'intérêt de Nantes, j'ai tout de suite senti que c'était la bonne chose à faire. Pour moi - et pour ma famille.

"Je connais bien le club, j'y ai joué de nombreuses fois. Il y a un stade magnifique, des supporters fantastiques, une bonne équipe - et quand j'ai parlé à l'entraîneur, j'ai été convaincu que ce projet était parfait pour moi."

Depuis son départ de France, où il s'est révélé avec Sochaux et Lille, Corchia a évolué à Séville, Benfica et l'Espanyol, et il pense que son séjour à l'étranger l'a amélioré.

"J'ai pris plaisir à jouer pour Séville et l'Espanyol dans la Liga, qui est une ligue étonnante. C'était une grande expérience de faire partie du Benfica qui a remporté le titre au Portugal, et j'ai joué en Europa League et en Ligue des champions pour ces trois clubs", a déclaré l'ancien capitaine des moins de 21 ans.

"J'ai beaucoup appris depuis que j'ai quitté la France, et j'ai beaucoup d'expérience. Je me suis développé en tant que joueur - et en tant que personne. Il ne fait aucun doute que je reviens en France en tant que meilleur joueur. Je suis dans le meilleur âge en tant que joueur de football, et je m'attends vraiment à jouer le meilleur football de ma carrière maintenant."

D'autant qu'il est convaincu que la qualité de jeu aperçue récemment devrait permettre aux Canaris de remonter au classement. "L'équipe a bien joué, et c'est une victoire bien méritée contre Brest, a-t-il déclaré. Nous avons certainement le potentiel pour nous hisser plus haut dans le classement. Nantes est un club avec beaucoup de tradition et une grande histoire - et nous voulons écrire un nouveau chapitre de cette histoire."

Nantes occupe actuellement la 15e place de la Ligue 1 avec huit points.