Nantes, Gourcuff analyse la débâcle Mediapro

Avant d’accueillir le Stade Brestois à l’occasion de la septième journée de Ligue 1, Christian Gourcuff s’est exprimé sur l'affaire Mediapro.

Le diffuseur a, pour rappel, demandé à renégocier à la baisse ses droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Pour Gourcuff, c'est la conséquence d'une politique menée par les instances du football ces dernières années.

"Le monde du foot, et pas que, est dans la spéculation. On est dans l’emprunt perpétuel, toute la société est comme ça. Ce n’est pas parce qu’on gagnera moins qu’on jouera moins bien. Quand vous avez 100 euros, vous dépensez 100 euros, vous ne spéculez pas sur le fait de pouvoir gagner 300 euros. Si vous êtes dans ce registre, ça peut être difficile à un moment. Ça dépasse le cadre du foot. Des financiers sont à la tête de tout", a estimé l'entraîneur nantais en conférence de presse.

"Tout cela aurait pu être anticipé et les Italiens l’avaient fait. Je ne sais pas comment ça s’est passé en France mais le constat est là, avec la volonté de gagner toujours plus. Je crois beaucoup à la morale et à l’éthique. Chaque saison, ma femme s’abonne pour suivre les rencontres et j’ai vu toute la difficulté qu'elle a eu pour s’abonner. Je pense qu’il n’y avait pas eu d’anticipation parce que le jour même du match à Bordeaux, il fallait regarder comment prendre son abonnement", a analysé le coach breton.