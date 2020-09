Accusé par l'entraîneur des U19 Stéphane Ziani de ne pas suffisamment faire confiance aux jeunes, Christian Gourcuff affiche son désaccord avec ce constat, et son envie de continuer sur le banc des Canaris, un an après son arrivée.

"La récré est finie. Tout ça est aussi grotesque sur le fond que sur la forme mais je laisse ma susceptibilité de côté, on se concentre sur le travail", a-t-il tout d'abord lancé dans une interview à 'L'Equipe', avant de revenir sur son arrivée au club, l'été dernier.

"J'ai voulu rencontrer tout le monde, au bout d'un mois, le président m'a demandé de prolonger mon contrat et de définir un projet technique pour l'ensemble du club, détaille-t-il. Mes propositions ont été rejetées et je n'ai rien voulu imposer. On ne peut pas imposer des choses à des gens qui ne veulent pas écouter. On ne pourra pas nous reprocher d'avoir essayé. Le projet, il y en avait un."

Pas de quoi le faire changer d'avis, alors qu'il entame donc sa deuxième saison au club. "Je suis dans la même optique que quand j'ai signé ici. C'était tout à fait inattendu, j'ai accepté parce que Nantes représentait quelque chose pour moi. Je suis venu sans projection, on s'était mis d'accord sur un contrat d'un an, le président m'a demandé de prolonger d'un an et on va continuer comme ça."