Lafont : "J'ai honte"

Tout va mal du côté de Nantes ces dernières semaines. Incapables de gagner depuis quatre matchs, les hommes de Christian Gourcuff se sont lourdement inclinés ce dimanche sur leur pelouse contre Strasbourg (0-4), au terme d'une nouvelle prestation bien trop pauvre.

Interrogé au coup de sifflet final, le gardien des Canaris Alban Lafont n'a pas hésité à montrer son agacement face à la mauvaise passe traversée par son équipe.

"Ce qu’on propose aujourd’hui est catastrophique. J’ai honte", a lancé l'ancien de Toulouse et de la Fiorentina au micro de Téléfoot, avant d'évoquer l'avenir de Gourcuff, fragilisé par cette mauvaise série et le manque de solutions affiché par son équipe.

"Le coach fragilisé ? Je ne sais pas. Ce n’est pas lui qui est sur le terrain. On doit tous se remettre en question sinon on va se mettre en danger. J’ai joué le maintien avec Toulouse, je sais que ça va être compliqué", a-t-il poursuivi.

Un constat sévère pour des joueurs qui n'ont pris que deux points sur les quatre dernières journées de championnat et n'ont battu que Lorient depuis près de deux mois. Les voilà qui pointent à une peu reluisante 14e place, quatre points seulement devant le barragiste Reims, avant le match des Champenois contre Nice.

Il reste quatre matchs au Canaris avant la trêve pour redresser la barre. Au programme : Dijon, Reims, Angers et Lyon avec l'objectif de retrouver le sourire avant les fêtes.

Laurey : "On était venus pour l'emporter"

"On était venus pour l'emporter, donc c'est une bonne chose. On voulait prendre les trois points", a pour sa part réagi Thierry Laurey, soulagé de voir Strabourg sortir de la zone de relégation.

"On savait que ce serait compliqué, mais on a fait ce qu'il fallait. On attendait surtout le troisième but du match, on savait qu'il serait important. C'est nous qui l'avons marqué et ça a été plus simple.

"On n'a pas forcément maîtrisé tout le jeu mais on a bien maîtrisé les moments clés. On avait demandé de verrouiller un peu plus parce que les Nantais peuvent faire mal dès qu'on leur donne des espaces."