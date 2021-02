Monaco ne s’arrête plus et s'impose à Nantes

Et de cinq ! L’AS Monaco a récolté dimanche soir son cinquième succès consécutif en Ligue 1. L’équipe princière a pris la mesure d’une faible équipe de FC Nantes. Deux buts marqués, un par mi-temps, ont suffi à son bonheur. Avec ce succès, l’ASM conforte sa 4e place au classement et revient à trois points seulement du PSG (3e), battu plus tôt dans la journée par Lorient (2-3).

D’une confondante faiblesse technique, Nantes n’avait pas les armes pour les rivaliser avec la formation de Kovac. Les Canaris pouvaient simplement retarder l’échéance, même si l’on relève une occasion intéressante à la 30e minute de jeu, signée Imran Louza. Ce dernier a tenté un lob, qui a fini hors cadre.

L’équipe de Domenech a pu préserver le score de parité jusqu’à la fin de la première période et une tête de Guillermo Maripan (45e). Le chilien a ouvert le score en convertissant un service d’un autre défenseur, Djibril Sidibé.

Les visiteurs ont attendu avant de prendre les devants, mais ils auraient pu le faire plus tôt. Sofiane Diop a touché le montant à la 18e et sept minutes plus tard c’est Wissam Ben Yedder qui a touché du bois.

L’international français n’a pas été très heureux dans le dernier geste lors de cette partie. Mais son compère d’attaque, Kevin Volland, a fait honneur à sa réputation. À l’heure du jeu, c’est lui qui a assuré le break suite à une passe de Caio Henrique (60e).

Cela faisait 0-2 et on se dirigeait vers un succès tranquille de la bande à Kovac. Cependant, en fin de match, la formation princière s’est relâchée et c’est ce qui a abouti à une réduction du score, signée Emond (83e). Ce dernier égalisait de la tête à la suite d’un coup franc. Le FCN aurait pu aspirer à mettre un second, mais sa tâche fut trop compliquée surtout qu’il s’est retrouvé à dix à partir de la 76e suite à l’expulsion de Nicolas Pallois.