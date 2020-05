Plusieurs dÃ©parts pour l'Ã©quipe rÃ©serve de Nantes

Les clubs français ont pris des décisions ces derniers jours concernant l'avenir des jeunes en centre de formation. Ils avaient jusqu'au 30 avril pour révéler leurs intentions aux joueurs en fin de contrat et leur faire parvenir ou non une proposition.

Plusieurs jeunes footballeurs ont appris qu'ils ne seraient pas conservés. C'est le cas à Nantes, qui va laisser libre onze joueurs.

De la place pour les 2002

En fin de contrat professionnel, Hakim Abdallah , Teddy Bouriaud, Amadou Coulibaly, Aristote Lusinga et Alexis Mané sont priés de trouver un nouveau challenge. Deux joueurs en fin de contrat stagiaire (Eto'o Eyenga, Robin) vont également devoir se relancer ailleurs.

Ces nombreux départs en équipe réserve (N2) vont permettre au FC Nantes de libérer de la place pour la génération 2002, championne de France U17, et qui était qualifiée cette saison pour les quarts de finale de la Coupe Gambardella.

Plusieurs joueurs de cette génération sont très prometteurs. En substance, on pourrait citer le défenseur Robin Voisine, les milieux de terrain Lohann Doucet et Gor Manvelyan, ainsi que les attaquants Quentin Merlin et Joe-Loïc Affamah. L'évolution du gardien Valentino Lesieur (2003) sera aussi à suivre avec attention.

Deux U19 (Doucouré, Lafosse) et deux U16 (Joachim, Pinto) ne seront pas prolongés par le FCN.