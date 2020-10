Tout savoir sur le match Nantes-PSG

Sans réellement se rassurer, le PSG s'est imposé (2-0) mercredi sur le terrain de Basaksehir. Une victoire qui lance enfin la saison des Parisiens en Ligue des champions, après la défaite une semaine plus tôt contre Manchester United (1-2). Mais samedi, à 21 heures, c'est avec la Ligue 1 que le champion de France en titre a rendez-vous. Un déplacement à Nantes, quinzième après huit journées de championnat.

Au Stade de La Beaujoire, le PSG va tenter d'enchaîner une septième victoire consécutive en L1. Et ce sans Neymar, blessé à l'adducteur en Turquie. Une absence de taille commentée par Christian Gourcuff. "Ce serait prétentieux de dire qu’on n'est pas contents que Neymar soit blessé. Neymar sur le terrain, c’est un danger supplémentaire, mais ils ont tellement de joueurs de qualité que ce n’est pas non plus un handicap majeur pour eux. Ils sont capables de faire face à de telles défections. Pour eux, c’est une péripétie", a expliqué l'entraîneur nantais en conférence de presse.

Après un début de saison délicat, marqué par les deux défaites d'entrée contre Lens et Marseille, Paris a redressé la barre en Ligue 1. Les hommes de Thomas Tuchel sont actuellement en tête du championnat, avec un nombre de points similaire à Lille (18) mais une meilleure différence de buts.

Match : Nantes-PSG

Date : Samedi 31 octobre 2020

Coup d'envoi : 21h00 (CET)

Comment regarder le match ? Le match PSG-Dijon est diffusé sur la chaîne Canal+.