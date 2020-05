Moses Simon va être acheté

Levante, en pleine pandémie, vient de recevoir une merveilleuse nouvelle : la confirmation que Nantes va garder Moses Simon, ce qui signifie l'entrée de cinq millions dans ses caisses, juste au bon moment.

Le président du club français, Waldemar Kita, a fait une déclaration à 'Presse Ocean' dans laquelle il l'explique : "Normalement, on lève l'option d'achat. On va le garder. C'est un excellent joueur, avec une bonne mentalité."

Malgré le fait que Simon ait été à un but près d'exercer automatiquement l'option d'achat, la performance du Nigérian a été tout aussi convaincante (neuf buts et six passes décisives en 30 matches).