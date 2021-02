Nanu dans un état stable après son violent choc

Lors d'un incident survenu pendant le match entre Belenenses et Porto en championnat portugais, le défenseur latéral Nanu a dû quitter le match inconscient en ambulance.

Le joueur est entré en collision avec le gardien de but Stanislav Kritsyu et a perdu connaissance sur le terrain. Des images terrifiantes qui ont provoqué l'inquiétude du monde du football.

Pepe, capitaine de Porto et en pleurs pendant l'intervention des secours, avait tenté de rassurer en déclarant après la rencontre que le joueur avait repris connaissance.

Quelques heures après la rencontre, Porto a donné quelques nouvelles de son joueur : "Nanu a souffert d'une commotion cérébrale et d'un traumatisme de la moelle épinière accompagnés de perte de connaissances."

"En ce moment, il est stable, conscient. (...) Les examens effectués à l'hôpital S. Francisco Xavier n'ont pas révélé de changement de gravité clinique. Il reste en observation à l'hôpital", précise le club sur Twitter.

Força Nanu. Rápidas melhoras

Nanu teve uma concussão cerebral e traumatismo vértebro-medular com perca de conhecimento. Neste momento está estável, consciente e já está orientado no tempo e no espaço#FCPorto #BFSFCP pic.twitter.com/FmTZZwZ2Qm