Naomi Osaka devient copropriétaire d'un club de foot féminin

"Je suis ravi d'accueillir Naomi. Elle incarne les valeurs que nous nous efforçons de cultiver dans notre club et son point de vue est inestimable sur des sujets qui vont au-delà du sport. Je ne connais personne de mieux pour nous aider alors que nous voulons continuer à inspirer la prochaine génération de femmes", a déclaré l'autre copropriétaire, Steve Malik, qui a acheté le Western New York Flash en 2017 et l'avait renommé et relocalisé dans la région de Raleigh.

Osaka, qui a été selon Forbes la sportive la mieux payée au monde en 2020, sera impliquée dans différentes orientations et décisions à prendre cette année.

"Mon investissement va bien au-delà du simple fait d'être propriétaire d'une équipe. C'est un investissement auprès de femmes extraordinaires qui sont des modèles et des leaders dans leur domaine et qui sont une source d'inspiration pour toutes les jeunes sportives", a commenté la star de 23 ans, qui dit avoir "hâte de soutenir tout ce que le Courage fait pour la diversité et l'égalité".

L'an passé, Osaka est montée seule au filet de l'activisme au sein du microcosme figé du tennis mondial, pour soutenir "Black Lives Matter", n'hésitant pas à boycotter sa demi-finale du tournoi de Cincinnati dans le sillage du mouvement lancé par l'équipe NBA de Milwaukee après les tirs policiers dans le dos de l'Afro-Américain Jacob Blake, à Kenosha (Wisconsin).

Les organisateurs de l'évènement avaient suivi en mettant le tennis sur pause pendant une journée et elle avait finalement accepté de jouer le lendemain.

Trois semaines plus tard, elle avait ensuite remporté l'US Open pour la deuxième fois de sa carrière après 2018, son troisième Majeur en incluant l'Open d'Australie de 2019.

Osaka n'est pas la première femme à investir dans un club de la NWSL. L'Angel City FC de Los Angeles, club nouvellement créé et devant intégrer la ligue en 2022, compte en son groupe de propriétaires la star du tennis Serena Williams, ainsi que les actrices Eva Longoria, Natalie Portman, Jennifer Garner et Jessica Chastain.