Antonio Candreva, le remplaçant de Callejón à Naples ?

En fin de contrat avec Naples, José Callejón a décidé de quitter les pelouses de Serie A. Pour cette raison, le club partenopeo est en quête d'un remplaçant pour la prochaine saison.

Selon 'Sky Sports', le remplaçant de l'international espagnol se trouve dans les rangs de l'Inter Milan. Il s'agirait d'Antonio Candreva.

L'ailier droit de 33 ans n'a plus qu'un an de contrat avec les Interistes, et il est considéré comme l'homme idéal pour remplacer l'ancien madrilène.