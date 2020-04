Naples barre le nom d'Umtiti

Les blessures ont freiné la progression de Samuel Umtiti au FC Barcelone, alors qu'il avait réalisé deux grandes premières saisons avec les Catalans. Ses problèmes au genou l'ont relegué au second plan.

Selon 'Marca', le FC Barcelone ne serait pas contre son départ après avoir vu l'évolution de Clément Lenglet en défense centrale, mais ne laisserait partir l'ancien Lyonnais qu'en cas de belle offre.

Plusieurs clubs sont intéressés par le Français, comme Chelsea, l'Inter ou Naples, Cependant, selon 'La Gazzetta dello Sport', le Napoli a barré le nom du central, considérant que son transfert est impossible.

Naples ne souhaite pas payer un prix trop élevé pour un seul joueur, et n'est donc plus dans la course pour enrôler Umtiti.

L'autre raison, aussi économique, est le salaire élevé du Français, qui touche près de neuf millions d'euros par saison. De son côté, Umtiti veut rester à Barcelone et sait qu'il a la confiance de son entraîneur, Quique Setién.