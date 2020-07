Naples et Milan se quittent en bons amis

Les deux équipes en forme du championnat italien s’affrontaient ce dimanche à San Paolo. La partie a été animée, riche en temps forts et en buts, mais au final il n’y a pas eu de vainqueur. Napolitains et Milanais se sont quittés sur un score de parité (2-2). Un résultat relativement logique au vu de la physionomie du match.

Devant son public, Naples pensait tenir son 5e succès en 6 matches après s'être remis d'une entame défavorable. Mais, l’équipe de Gattuso n’a pas pu conserver son avantage. A vingt minutes du terme, elle a concédé un pénalty que l’Ivoirien Franck Kessie a transformé avec succès. Giacomo Bonaventura était à l’origine de coup de pied arrêté obtenu.

Le premier buteur rossonero dans ce match a été le Français Théo Hernandez (20e). Le prolifique latéral a fait la différence sur une jolie volée, suite à un centre d’Ante Rebic. Il s’agissait déjà de son 6e but cette saison. Seul l’attaquant croate a fait mieux dans ce domaine au sein de l’équipe lombarde.

La joie des visiteurs n’a cependant pas duré trop longtemps. Un quart d’heure après (34e), Giovanni Di Lorenzo égalisait pour son équipe en reprenant un coup franc en deux temps. Après avoir égalisé, Naples a poussé pour prendre les devants. José Callejon a raté deux occasions nettes (19e et 42e), mais il a fini par se montrer décisif en lançant Dries Mertens dans les meilleures conditions à l’heure du jeu. Le Belge ne s’est pas raté et a mis son 125e but sous les couleurs napolitaines.

Au final, et après que Milan soit donc revenu au score à son tour, les deux formations se sont quittées dos à dos. Un résultat qui n’arrange aucune d’entre elles, puisqu’il signifie certainement la fin des illusions pour une place dans le Top 4 et une participation en Ligue des Champions. N’en déplaise à Zlatan Ibrahimovic, Milan va bien devoir se battre uniquement pour une place en Ligue Europa.