Hirving Lozano "rêve de rejoindre le Barça"

L’été dernier, le Napoli avait fait le choix de casser sa tirelire (38 millions d’euros) pour s’offrir les services d’Hirving Lozano. L’attaquant mexicain du PSV restait sur deux exercices réussis aux Pays-Bas (40 buts en 79 matches) et avait attiré l’œil des plus grands d’Europe dont le Barça.

"De nombreux clubs étaient intéressés et mon représentant m'a dit qu'il y avait un intérêt du Barça", avait déclaré Lozano à l’époque, après la Coupe du monde en Russie.

Après une première saison compliquée en Serie A (4 buts en 26 matches), Lozano a attaqué ce nouvel exercice tambour battant avec quatre buts en six matches et enfin confirmé les promesses aperçues en sélection et au PSV. De quoi lui permettre de viser plus haut à 25 ans ? Chucky Lozano l’espère.

"J'aime beaucoup Barcelone et ce serait un rêve de rejoindre le club", a-t-il avoué à 'Azteca TV' durant le rassemblement mexicain.

"On ne sait jamais ce qui peut arriver dans le futur, je trouve à peine la confiance à Naples mais j’aime le football italien, parce que depuis que je suis au PSV, je voulais être dans une ligue plus compétitive."

Cette déclaration ne devrait pas ravir les dirigeants du Napoli même si Lozano ne se met pas réellement sur le marché des transferts.

"Maintenant, je veux un nouvel objectif : j’aime beaucoup le Barça, mais le mieux serait de trouver un équipe qui corresponde à mon jeu", termine-t-il.

De quoi mettre un peu plus le feu aux poudres.