Le Napoli de Mertens file en finale de la Coppa Italia

Dries Mertens se souviendra longtemps de son 122e but sous le maillot de Naples. Car c’est celui qui lui a permis de dépasser Marek Hamsik comme meilleur réalisateur de l’histoire du club, mais aussi de propulser les Partenopei en finale de la Coppa Italia au détriment de l’Inter. C’est ce qu’on appelle un retour un gagnant à la compétition.

Après le succès 1-0 de la première manche à San Siro, l’équipe de Gattuso pouvait se contenter d’un score de parité à domicile. C’est ce qu’elle a obtenu, et ce malgré l’absence de son bouillant public. Menée très vite à la marque suite à un but précoce de Christian Eriksen, elle s’est relancée en fin de première période grâce à son attaquant belge. Ce dernier se retrouvait à la conclusion d’un contre express, initié par David Opsina et prolongé avec brio par Lorenzo Insigne.

Ça faisait alors 1-1 et c’est un score que les locaux ont su préserver jusqu’au bout. En seconde période, ils se sont recroquevillés derrière pour assurer la qualification. La mission a été accomplie, mais il aurait pu en être différemment s’il n’y avait pas Ospina dans les buts. Déjà décisif sur le but des siens, l’ex-portier de Nice a sorti un arrêt exceptionnel à la 82e devant Eriksen pour préserver le résultat positif.

L’Inter a manqué le coche sur ce coup, mais l’équipe lombarde peut surtout regretter les opportunités non converties à 1-0. Lukaku et Antonio Candreva avaient les balles de break au bout du pied, mais ne les ont pas exploitées. Cette élimination est une grande désillusion pour la bande à Antonio Conte, qui se voyait boucler la saison par un trophée.

Il reste encore un obstacle franchir pour aller chercher la 7e Coupe d'Italie du club. Et la première depuis 2014. Le rendez-vous est programmé pour mercredi prochain au Stade Olympique de Rome face à la Juventus.