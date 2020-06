Naples ne pourra pas compter sur son héros en finale

Naples s'est qualifié pour la finale grâce à un match nul 1-1 au stade San Paolo après une victoire 1-0 au match aller au San Siro. Ospina a joué un rôle décisif avec au moins trois arrêts et un geste clé pour lancer la contre-attaque, qui s'est terminée par un but du Belge Dries Mertens.

Le match avait commencé de la pire des manières pour Ospina, qui a été battu dès la deuxième minute par le Danois Christian Eriksen sur un corner, mais le gardien de but a réagi et a fait trois interventions décisives, une fois sur le tir d'Antonio Candreva et deux fois face à Eriksen.

Cependant, l'international colombien a été averti par l'arbitre à la 77e minute pour vouloir retarder le match et ne pourra pas être disponible lors du match de Naples contre la Juventus au Stadio Olimpico mercredi prochain.

Ospina avait également vu le carton jaune à l'aller et risquait une suspension samedi. Pas très malin de sa part...