Naples ne reprendra pas l'entrainement cette semaine

Après avoir annoncé une reprise de l'entraînement pour mercredi, Naples a finalement changé d'avis.

L'Italie est désormais le pays le plus touché par le coronavirus, avec plus de 6000 morts, les Italiens doivent encore rester en confinement, comme le reste de la population mondiale. Mais cela n'a pas empêché le club d’Aurelio De Laurentiis d'annoncer la reprise des entraînements cette semaine, une annonce qu'avait choqué plus d'un.

Face à la situation et raisonnement des experts de santé, l'entité a changé d'avis. Dans un communiqué, ils affirment "que les activités sportives sont suspendues jusqu’à une date à déterminer. La date de reprise des équipes se fera en rapport à l’évolution de l’urgence sanitaire concernant la propagation de COVID-19."