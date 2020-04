Naples sera catégorique pour Fabián

Le Real Madrid ne perd pas de vue Fabián Ruiz. Cela fait plus d'un an que les Madrilènes suivent le Sévillan et, au fur et à mesure que l'ouverture du mercato estival approche, les possibilités de le retrouver en Liga sont de plus en plus grandes. Mais Naples ne se laissera pas faire dans ce dossier.

'AS' évoquait ce jeudi l'offensive que prépare le Real pour l'ancien joueur du Betis, mais Aurelio de Laurentiis demande une somme astronomique pour son milieu de terrain.

Selon cette source, Naples demanderait 100 millions d'euros pour Fabián, une somme que le Real Madrid n'envisage pas de payer, malgré les grandes performances du joueur au San Paolo.

Selon 'La Gazzetta dello Sport', Naples n'aurait pas l'intention de vendre son joueur, au moins jusqu'à la fin de la crise et de l'Euro, qui se jouera en 2021.

L'autre dossier chaud est la prolongation de l'ancien joueur du Betis. Fabián est encore sous contrat jusqu'en 2023 avec le club napolitain, mais ne possède pas de clause libératoire. Le but de De Laurentiis est donc de trouver un accord avec son joueur pour pouvoir fixer un prix (élevé) que le Real Madrid ne pourra négocier.