Naples suit de près le 'Messi iranien'

Sardar Azmoun, attaquant iranien du Zénith, est sur les tablettes de Naples depuis plusieurs semaines. A 25 ans, il a aussi été annoncé proche du FC Séville et on le compare à Leo Messi, rien que ça.

Une lettre de présentation plus qu'intéressante pour le jeune joueur iranien, pour qui Naples pourrait faire un bel effort et aurait déjà entamé les premiers contacts, selon une information publiée par 'La Gazzetta dello Sport'.

Le média italien ajoute que sa valeur marchande serait d'environ 25 millions d'euros et Naples serait près à s'aligner pour couvrir un éventuel départ d'Hirving Lozano.

En une saison et demi avec le Zénith, Azmoun a marqué 26 buts en 45 matches. Cette saison, il compte 14 buts et six passes décisives en 29 rencontres.