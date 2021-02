Naples suit de prÃ¨s une jeune surprise de Bielsa

Marcelo Bielsa a réussi à faire progresser des joueurs comme Illan Meslier, Luke Ayling, Raphinha, Patrick Bamford... et aussi Pascal Struijk, un défenseur central de 21 ans qui est passé en quelques mois du statut de réserviste à celui de titulaire.

Né à Deurne (Pays-Bas) en août 1999, Struijk a grandi au centre de formation de l'ADO Den Haag et a signé pour l'Ajax en 2016. Il y a joué pendant une saison et demie jusqu'à ce que Leeds United le recrute en janvier 2018.

Depuis lors, Struijk a repris la forme dans l'équipe réserve et s'est entraîné avec l'équipe première. Il n'a fait ses débuts que la saison dernière en championnat et cette saison, il est revenu jouer avec les U21 et les U23, mais son heure est venue.

Au cours de cette phase retour, Struijk est devenu un habitué du onze de Marcelo Bielsa et a déjà fait 18 apparitions, dont 15 en tant que titulaire, marquant à un niveau qui lui a valu l'intérêt de Naples.

Selon 'De Telegraaf', les Italiens considèrent le joueur de Leeds comme une excellente option pour l'avenir de leur défense. C'est aussi l'avis de Leicester, qui essaie de rajeunir sa défense et qui connaît déjà les performances qu'il peut donner en Premier League.