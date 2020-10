"J'attends le mercato d'hiver pour partir"

Arrivant en fin de contrat en 2021, Arkadiusz Milik devait quitter le Napoli cet été pour que son club ne le laisse pas filer gratuitement dans un an. Plusieurs clubs avaient fait part de leur intérêt pour l'attaquant polonais dont la Juventus et la Roma. Mais Milik est finalement resté et la situation est devenue ubuesque : le Napoli ne l'ayant pas inscrit sur la liste des joueurs pour participer à la Serie A, à la Coupe d'Italie et à la Ligue des champions, Milik n'a toujours pas joué cette saison avec le club italien.

Convoqué avec la sélection polonaise pour participer aux matches internationaux d'octobre, Milik en a profité pour jouer contre la Finlande et face à l'Italie.

Et lors du rassemblement de sa sélection, Milik a également a accordé un entretien au média polonais Sportowe Fakty : il se montre très amer et tient à clarifier certains éléments : "Naples voulait me prolonger pour cinq ans et m'a laissé deux possibilités : signer ou partir. J'ai choisi de partir car je voulais un nouveau challenge. Pour qu'un transfert se fasse, il faut un accord entre le joueur et les deux clubs. J'ai trouvé un accord avec un club mais il ne s'est pas entendu avec le Napoli. Et donc, je suis resté. Concernant la Roma, j'ai passé la visite médicale et tout s'est bien passé. Le club avait même publié un communiqué. Mais je ne peux pas vous dire de quel club j'étais le plus proche."

Le joueur a précisé que sa volonté de quitter le Napoli n'était pas liée à l'argent : "L'offre de prolongation était financièrement très intéressante. Mais la carrière d'un sportif très courte. J'ai 26 ans et je veux encore progresser. Je pense que c'est le bon moment pour relever un nouveau défi. J'ai un grand respect pour le Napoli, je viens d'y passer quatre années fantastiques. Je respecte le club et ses supporters. Mais j'ai pris ma décision. Quelle soit bonne ou mauvaise, c'est ma décision. Mais les journalistes italiens adorent dramatiser et en faire des tonnes."

Milik évoque ensuite son absence des listes pour participer aux différentes compétitions dans lesquelles son club est engagé : "J'ai appris la nouvelle par les média. Je m'y attendais mais le manque de communication de la part du club à mon égard n'a pas été professionnel. Au final, ils ne m'ont pas bien traité. Il y a d'autres joueurs du club dans la même situation mais c'est mieux géré. Au cours des deux dernières saisons, j'ai été le meilleur buteur de l'équipe et je me suis toujours donné à 100%. Est-ce que j'ai des regrets ? Non, je sais comment ça marche dans le football. Je souffre de cette situation mais je résiste."

Pour pouvoir rejouer, Milik doit donc quitter le Napoli et il attend désormais la prochaine période des transferts : "J'attends le prochain mercato pour partir. J'espère que les clubs parviendront à trouver un accord à ce moment-là. Physiquement, je me sens bien, je suis un entraînement individuel et je joue avec l'équipe nationale polonaise. Dans trois mois, je serai encore en forme. Je ne sais pas encore où je vais signer, on verra. Pour l'instant, il n'y a aucun accord avec un club."