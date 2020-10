Navas garde un bon souvenir du Real Madrid

Keylor Navas a gardé les cages madrilènes durant cinq saisons avant de s'envoler vers Paris en 2019. Dans une interview au quotidien espagnol 'El Pais', le Costaricien est revenu sur son passage à la Casa Blanca et sa relation avec les supporters merengues.

"J'ai passé de nombreuses années à défendre les cages du Real Madrid et à être là-bas. J'avais la sensation que cela faisait partie de ma vie et je pense que ça en a été une très belle partie. Grâce à Dieu, les choses ont vraiment bien fonctionné pour moi. L'amour que les supporters m'ont toujours montré est sincère, parce que les supporters madrilènes sont très exigeants et quand ils soutiennent vraiment un footballeur… quand c'est le stade entier... en général c'est parce que c'est sincère, parce que le footballeur l'a mérité. Et je leur en suis très reconnaissant. Je les porterai toujours dans mon cœur", a lâché le portier parisien.