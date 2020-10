"Navas n'a pas été un bon collègue pour Courtois"

Thibaut Courtois a débarqué au Real Madrid en 2018, et d'après les dires de son père, sa cohabitation avec Keylor Navas fut difficile à vivre pour le portier.

Dans une interview accordée à la 'Dernière Heure', Tierry Courtois est revenu sur les débuts de son fils au Real Madrid. "Déjà, il n’est pas arrivé au bon moment au Real. Il est arrivé après le Mondial, son transfert a un peu traîné, la saison avait déjà commencé, donc il était en retard dans sa préparation. Mais surtout, Keylor Navas était toujours là. Il venait de gagner trois Ligues des Champions et il avait du crédit auprès des joueurs, des supporters."

Même si le gardien de but belge s'est très vite imposé comme titulaire dans les cages merengues, la concurrence avec le Costaricien a "été difficile à vire". "La compétition avec Navas a été difficile à vivre. Thibaut a dû s’imposer et jouer des coudes. Il a dû attendre deux, trois matchs avant d’être titularisé. Ça n’a pas facilité son intégration. Une fois que la hiérarchie était claire, Keylor était toujours là et il y avait une compétition interne difficile à vivre, et aussi externe avec les journalistes qui prenaient plus partie pour Keylor. Une fois qu’il est parti au PSG, ça l’a soulagé", confie Tierry.

Comparé à Petr Cech, le gardien parisien n'a pas été un très bon collègue pour Courtois : "C’était un vrai collègue, sur qui il a toujours pu compter, et on ne peut pas dire que ça a été le cas avec Keylor", affirme le père de Courtois.