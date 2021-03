Ndombélé évoque sa relation avec José Mourinho

Tanguy Ndombélé est passé par une période difficile à Tottenham lors de l'arrivée de José Mourinho. Le joueur et son entraîneur ne s'entendaient pas, et l'entraîneur portugais n'a pas hésité à le tacler devant les médias sur son manque de travail. Pour 'Football.London', le joueur est revenu sur cette période difficile et sur sa relation avec le Special One.

"Si vous connaissez José Mourinho, vous savez comment il se comporte. Je n'appelerai pas cela une confrontation. Il a juste une certaine façon d'envoyer ses messages et tout dépend de la façon dont vous recevez ces messages. (...) Avec le temps, nous avons appris à nous connaître et maintenant, nous avons une bonne relation. Les moments compliqués appartiennent au passé, je suis allé de l'avant et tout va beaucoup mieux pour moi et pour l'équipe", a confié le joueur sur sa relation avec Mourinho.

"C'était incroyablement difficile. Je me souviens que j'appelais même mes amis en France pour leur dire que je voulais revenir. C'était tellement, tellement dur, mais c'était peut-être ce dont j'avais besoin. J'avais besoin de m'habituer à ce genre de travail, à ce genre de formation et, avec le temps, de m'y acclimater", a expliqué Ndombélé.

L'international français a aussi confié avoir parlé avec Paul Pogba sur sa relation avec José Mourinho : "Nous avons parlé, nous en avons parlé brièvement. Il ne m'a pas vraiment donné de conseils parce que nos situations sont différentes. Il est vrai qu'il a travaillé avec Mourinho mais mes expériences avec lui n'étaient pas les mêmes et chaque relation à ses caractéristiques."

L'ancien Lyonnais assure que cette difficile période lui a permis de grandir mentalement : "Cela m'a fait progresser en tant que sportif, ce qui s'est passé la saison dernière, parce que je ne jouais pas beaucoup. Je me suis beaucoup blessé, ce à quoi je ne suis pas habitué et nous traversions la pandémie et dans des moments comme celui-ci, on ne peut que devenir plus fort."