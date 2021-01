Ndombele marque à l'aveugle l'un des buts de la saison

Tottenham s'est imposé sur le terrain de Sheffield United grâce à un autre but de Kane, un d'Aurier, et le but de la journée, celui inscrit par Tanguy Ndombele à l'heure de jeu.

Ndombele a marqué un but incroyable et l'a fait presque par accident. L'action a commencé par un une-deux entre le milieu de terrain et Bergjwin, avec le ballon dans la surface pour le premier.

Dos au but et excentré, Ndombele touche de l'extérieur du pied droit pour centrer. Cependant, le ballon n'est pas allé là où le joueur de Tottenham s'attendait.

Loin d'atteindre le point de pénalty, où Son arrivait, le cuir a pris de la hauteur et la direction du but pour lober Ramsdale, qui s'attendait également à un centre, pour le 1-3.

Un véritable golazo, qui semblait pourtant involontaire, a scellé la deuxième victoire consécutive des Spurs en Premier League, qui s'accroche derrière Manchester United.

Après le match, Tottenham a parlé du but après les commentaires de Graeme Souness à la télévision, se demandant si Ndombele l'avait fait exprès. "Il l'a vraiment fait exprès", a écrit le club.